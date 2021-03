Schalke 04 nach Absage von Ralf Rangnick: Wird Oliver Ruhnert neuer Sportvorstand?

Eine Hoffnung in trüben Tagen, die den Namen Ralf Rangnick trug - und die Fangemeinde der Königsblauen nach langer Zeit mal wieder in Aufbruchstimmung versetzte.

Die Rückkehr Rangnicks, der in seinen beiden Trainerstation auf Schalke mächtig Eindruck hinterlassen hatte, ließ die Anhänger von besseren Zeiten träumen. Rangnick als Nachfolger von Jochen Schneider auf dem derzeit vakanten Posten des Sportvorstandes: Für einen Großteil der Anhänger hätte dieser Schachzug den nötigen Optimismus im Umfeld erzeugt.

Schalke wäre aber nicht Schalke, hätte die Rückkehr des auserkorenen Heilsbringers reibungslos geklappt - beziehungsweise hätte sie überhaupt geklappt. Rangnick, der sich vor allem durch die Online-Petition der Schalke-Fans geschmeichelt fühlte, sagte am Samstag über seinen Berater Marc Kosicke ab.

"Dass Schalke für Ralf Rangnick eine Herzensangelegenheit ist, ist klar", erklärte RB-Leipzig-Chef Oliver Mintzlaff im CHECK24 Doppelpass . "Er hat seinen Berater Marc Kosicke vorgeschickt, um die Situation zu sondieren. Ich finde völlig richtig, dass er sich da nicht selber mit an den Tisch gesetzt hat und dann feststellt, dass sich Dinge von Leuten, die ihm das offeriert, aber dafür kein Mandat haben, in Luft auflösen."

Auch Krösche sagte Schalke ab

Wer also tut sich den Job des Schalker Sportvorstandes überhaupt an, zumal die Strukturen derzeit noch völlig ungeklärt sind?

Steigt Knäbel zum Sportvorstand auf?

Doppelpass -Experte Alfred Draxler brachte mit Peter Knäbel einen Kandidaten ins Spiel, der bereits jetzt in der Verantwortung steht.

"Die Schalker müssen sich jetzt erstmal darauf besinnen, dass sie in Zukunft in der zweiten Liga spielen", sagt Draxler. Weil Namen wie Rangnick oder Krösche aktuell nicht möglich seien, "könnte ich mir vorstellen, dass es Peter Knäbel [...] über die Sommerpause hinweg auch im nächsten Jahr macht."

Wer es auch wird: Spätestens seit dem 0:3 gegen Gladbach am Samstagabend steht so gut wie fest, dass der neue Sportvorstand den Neuanfang in der zweiten Liga planen muss. (Service: Tabelle der Bundesliga)