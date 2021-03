Women's Champions League: FC Bayern und Wolfsburg LIVE im TV, Stream

Die Wölfinnen kämpfen in der Champions League ums Halbfinale © imago images/Sports Press Photo

Bayern und Wolfsburg träumen vom Halbfinale in der UEFA Women’s Champions League. SPORT1 zeigt alle Viertelfinalpartien der deutschen Klubs LIVE.

Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg kämpfen mit namhaften Gegnern um das Halbfinale in der UEFA Women’s Champions League.

Zum Auftakt gibt es am Mittwoch live ab 16.55 Uhr eine XXL- Sendestrecke zum wichtigsten Klubwettbewerb im Frauenfußball, auf die Partie des VfL live ab 16.55 Uhr folgt direkt im Anschluss das Match des FCB live ab 18.55 Uhr.

Wolfsburg gegen Chelsea gefordert - Bayern vs. Rosengard

Aufgrund der Anti-Corona-Bestimmungen werden Hin- und Rückspiel im Szusza Ferenc Stadion in Budapest ausgetragen. Einen besonderen Reiz bekommt das Duell auch dadurch, dass Wolfsburgs ehemalige Top-Stürmerin Pernille Harder inzwischen für Chelsea aufläuft.

Deutsches Duell im Halbfinale?

Auch in dieser Saison gehören der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München in der UEFA Women’s Champions League (UWCL) wieder zur Elite des europäischen Frauenfußballs. Für beide deutsche Spitzenteams war in der vergangenen Spielzeit jeweils gegen Olympique Lyon Endstation.