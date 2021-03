Christian Streich als Bundestrainer? Fritz Keller äußert sich

Zuletzt fällt im Zusammenhang mit der Nachfolge von Joachim Löw auch der Name Christian Streich. DFB-Präsident Fritz Keller bezieht nun Stellung.

Keller über Streich: "Die lynchen mich hier"

"Da kommt dann sofort der Gedanke: Die lynchen mich hier. Dann könnte ich nie mehr in meine Heimat", sagte Keller in der Sky-Sendung "Meine Geschichte". Keller stammt aus der Kaiserstuhl-Gemeinde Oberbergen nahe Freiburg und wuchs in einer Winzer- und Gastronomenfamilie auf.