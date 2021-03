easycredit BBL: ALBA Berlin festigt mit klarem Sieg in Frankfurt Platz zwei

ALBA Berlin feiert in der easycredit BBL einen klaren Sieg bei den Frankfurt Skyliners und festigt den zweiten Tabellenplatz hinter Ludwigsburg.

Meister ALBA Berlin hat in der easycredit Basketball-Bundesliga einen ungefährdeten 94:60 (45:35)-Sieg bei den Frankfurt Skyliners gefeiert und den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg gefestigt.

Berlin hatte beim souveränen Auswärtserfolg keine Mühe und holte den zweiten Sieg im dritten Spiel. Am Dienstag war den Hauptstädtern ein Sieg gegen den Mitteldeutschen BC gelungen, in der EuroLeague am Donnerstag gab es eine knappe Niederlage gegen Olympiakos Piräus. (Tabelle der BBL)