Kombination: Fabian Rießle stürmt beim Finale auf das Podest

Kombinierer Fabian Rießle ist im letzten Wettkampf der Saison auf das Podest gelaufen und hat am Frühlingsanfang für ein Happyend eines durchwachsenen Winters des deutschen Teams gesorgt. Beim Weltcup-Finale in Klingenthal kam der Mannschafts-Olympiasieger dank einer starken Vorstellung in der Loipe auf Platz drei.