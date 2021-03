Hertha BSC: Pál Dárdai schimpft über Frage nach "Trainersohn" Márton

Dárdai schimpft: "Das ist Quatsch"

Dárdai: Ich habe selbst unter meinem Vater gespielt. Ich kann das einschätzen. Aber so viel Drum und Dran, das ihr macht, immer wieder und es gibt kein anderes Thema – das ist nicht okay. Ich habe hundertmal gebettelt. Er ist kein Trainersohn! Er heißt Márton Dárdai. Und er soll nach seinem Spiel bewertet werden, nach seinem Status und was er macht. Er ist ein guter Junge, weil er lernt. Er lernt den ganzen Tag. Er hat jetzt Abitur. Er kriegt alles hin. Er ist ein junger Spieler und jeder junge Spieler darf Fehler machen. Und wenn er Fehler macht, dann sehe ich schon wieder, was alles kommt. Und das ist Quatsch. Er ist nur ein Spieler. Ich habe hundertmal gebettelt. Und ihr fangt wieder mit dem Thema an. Er wird davon nicht besser, dass wir hier hundertmal 'Trainersohn' sagen. Nur in Deutschland gibt es dieses Wort 'Trainersohn'.