Bundesliga: Vergrault der BVB Haaland?

Erling Haaland ist weiter in absoluter Topform. Das gilt allerdings nicht für den BVB, der nicht nur um die Teilnahme an der Champions League bangen muss.

Schon in der Halbzeitpause soll Haaland richtig sauer gewesen sein. "F*** this bullshit!" soll der Angreifer laut einigen Anwesenden im Spielertunnel gerufen haben.

Haaland trifft zum dritten Mal in Serie auswärts doppelt

Und wäre Haaland nicht gewesen, wäre der BVB wohl ganz mit leeren Händen nach Hause gereist. Der 20-Jährige erzielte beide Treffer, es war der dritte Auswärts-Doppelpack in Folge des Norwegers und die Tore 20 und 21 in seinem 21. Saisonspiel.

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? SPORT1 zeigt die Torjägerliste © Imago

BVB liegt vier Punkte hinter einem Champions League-Platz

Der Top-Stürmer will auch in der nächsten Saison unbedingt auf der ganz großen Bühne spielen – und das (eigentlich) am liebsten mit dem BVB.

Haaland: "Ich liebe die Champions League"

Effenberg: "Du kannst und darfst Haaland nicht abgeben"

Und weiter: "Du siehst mit der Verpflichtung von Haaland wie alle anderen so ein bisschen untergehen. Reus, der auch ein Gesicht war, oder Sancho. Du siehst, dass Haaland so extrem wichtig ist. Wenn du so einen in der Mannschaft hast, da würde ich lieber den ein oder anderen abgeben, aber den darfst du nicht abgeben."