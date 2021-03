Oliver Mintzlaff kritisiert Karl Lauterbach wie Hansi Flick

Hansi Flick stand in den vergangenen Monaten nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge im Mittelpunkt, sondern auch wegen zweier Scharmützel.

Zum einen lieferte sich der Bayern-Trainer offenbar mehrere Auseinandersetzungen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic , zum anderen schoss er Mitte Februar einen verbalen Giftpfeil in Richtung des SPD-Politikers Karl Lauterbach , nachdem dieser Kritik an der Katar-Reise der Münchner geäußert hatte.

Beide Streitigkeiten sind inzwischen laut Flick ausgeräumt, beide Male ließ der 56-Jährige eine Entschuldigung folgen. Zumindest das Sorry im Fall Lauterbach hätte es laut Oliver Mintzlaff nicht gebraucht, wie der Geschäftsführer von RB Leipzig im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag erklärte.

"Ich muss aufpassen, was ich sage, sonst komme ich hinterher in die Situation, dass ich mich wie Hansi Flick entschuldigen muss", sagte Mintzlaff auf die Frage, ob er Hoffnung auf eine baldige Zuschauer-Rückkehr in der Bundesliga habe (Service: Tabelle der Bundesliga).