Wegen Personal-Gerüchten: RB-Chef Mintzlaff forderte Ruhe ein

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von Bundesligist RB Leipzig hat in der laufenden Saison durchaus aufkommender Unruhe entgegensteuern müssen.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat in der laufenden Saison durchaus aufkommender Unruhe entgegensteuern müssen. "Ich habe auch die Unruhe mal angesprochen, als Julian mit Real Madrid und allem Möglichen in Verbindung gebracht wurde. Das war kurz vor dem Mainz-Spiel und hab dann gesagt: Wir brauchen Ruhe", sagte der 45-Jährige am Sonntag im Sport1-Doppelpass.