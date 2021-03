RB-Boss Mintzlaff: Leipzig mit Bayern noch nicht "auf Augenhöhe"

RB Leipzig trifft am 3. April auf die Bayern © FIRO/FIRO/SID

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sieht den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig noch nicht auf einem Level mit Rekordmeister Bayern München. "Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir auf Augenhöhe mit dem FC Bayern um den Titel konkurrieren", sagte Mintzlaff am Sonntag im Sport1-Doppelpass: "Wir sind eine Mannschaft, die sich in kürzester Zeit oben etabliert hat, und wir wollen natürlich jedes Jahr einen draufsetzen."