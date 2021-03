WM-Quali: Österreich kann auf 19 Bundesliga-Legionäre zurückgreifen

Im Chaos um die Abstellungspflicht für den Auftakt der WM-Qualifikation kann die österreichische Fußball-Nationalmannschaft nun doch auf alle Legionäre zurückgreifen. Der deutsche Teamchef Franco Foda reduzierte am Sonntag sein provisorisches 43-Mann-Aufgebot auf 29 Spieler, darunter befinden sich insgesamt 19 in Deutschland tätige Bundesliga-Profis.

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) Großbritannien am Freitagabend von der Liste der Virusvarianten-Gebiete nahm, erhielten Alaba und Co. das "Go" von ihren Klubs. "Es hat sich wieder gezeigt, dass sich die Rahmenbedingungen in der derzeitigen Situation stündlich ändern können. Wir müssen in allen Bereichen flexibel sein", sagte Foda in einer Mitteilung.