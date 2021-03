Medien: Kerner wechselt zur MagentaSport

Bereits in diesem Sommer wird Kerner für das Tochter-Unternehmen der Deutschen Telekom die Spiele bei der EURO in diesem Sommer moderieren. Dies wurde von der Deutschen Telekom auf Anfrage bestätigt. Auch bei der WM 2022 in Katar und bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland besitzt MagentaSport Übertragungsrechte.