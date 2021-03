Kombination: Rießle mit Podestchance - Riiber vor neuntem Sieg

Die deutschen Kombinierer haben im letzten Wettkampf der Saison die Chance auf ein Topergebnis. Beim Weltcup-Finale in Klingenthal liegt Team-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) nach dem Springen auf Platz fünf und geht mit 35 Sekunden Rückstand auf den führenden Japaner Ryota Yamamoto in den 10-km-Langlauf ab 14.45 Uhr. Der etwas laufschwächere Manuel Faißt (Baiersbronn), am Samstag mit Rang vier bester Deutscher, startet als Vierter (+0:31 Minuten) knapp vor Rießle.