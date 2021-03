Bundesliga: TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 1:2, Glatzel trifft nach 26 Sekunden

Der FSV Mainz 05 legt bei der TSG Hoffenheim einen Blitzstart hin. Am Ende feiern die Gäste einen knappen aber verdienten Sieg - und Hoffenheim ist schwer enttäuscht.

"Das war richtig schlecht von uns, wohl die schlechteste Saisonleistung", wurde Hoffenheims Florian Grillitsch bei DAZN deutlich: "Am Ende müssen wir eigentlich deutlicher verlieren. Wenn wir so spielen, dann haben wir gar nichts verdient und müssen überhaupt nicht nach oben sehen."

"In der ersten Halbzeit war es gar kein gutes Spiel von uns. Wir waren nicht bei den zweiten Bällen da und haben den Kampf nicht angenommen. Das war keine gute Leistung von uns", wurde auch Ihlas Bebou, Hoffenheims Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, bei DAZN deutlich:

"Der Trainer hat uns darauf vorbereitet, was uns erwartet, aber wir konnten das nicht umsetzen. Mainz war aggressiv und wir nicht. Das Spiel müssen wir schnell abhaken, denn so geht es nicht. Das war einfach zu wenig, so können wir ein Spiel nicht gewinnen."