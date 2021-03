RB Leipzig: Geschäftsführer Mintzlaff über die Bayern, Simakan und Gulácsi

Im DFB-Pokal stehen die Sachsen im Halbfinale, auch in der Bundesliga ist der Meistertraum noch nicht ausgeträumt. Nach der Länderspielpause steht das wegweisende Topspiel gegen den FC Bayern München an.

Beide Teams geben sich momentan kaum Blöße. Leipzig gewann am Freitag mit 1:0 bei Arminia Bielefeld , die Bayern fegten einen Tag später den VfB Stuttgart mit 4:0 aus der Allianz Arena – trotz fast 80 Minuten in Unterzahl nach dem Platzverweis von Alphonso Davies.

Mintzlaff: "Lewandowski allein reicht nicht"

Die Mannschaft des Rekordmeisters sei zusammengewachsen. "Hansi Flick macht einen überragenden Job. Das ist eine Einheit mit Mentalität." Es sei auch kein Bayern-Dusel, wenn die Bayern so ein Spiel dann gewännen. "Dahinter steckt Überzeugung, ein guter Trainer, ein klares Konzept und natürlich Weltklassespieler. Und dann spielen sie so ein Spiel auch mal mit nur 10 Mann", konstatierte Mintzlaff.

Gulácsi-Abgang? Mintzlaff bleibt entspannt

Mit Julian Nagelsmann steht bei den Sachsen ein Trainer an der Seitenlinie, der auch beim Rekordmeister als möglicher Nachfolger auf dem Zettel steht. Folgt er nach Vertragsende auf Flick? Interessant: Die Verträge von Nagelsmann und Flick laufen beide bis 2023, was auch SPORT1 -Experte Alfred Draxler im Doppelpass anmerkte. "Da haben wir uns abgestimmt", konterte Mintzlaff trocken. Es gebe allerdings vorher keine Ausstiegsklausel.

Angst vor Bayern-Attacken? So will sich RB wehren

Einen Leistungsträger muss RB bereits in diesem Sommer zum Rekordmeister ziehen lassen, Dayot Upamecano wechselt an die Säbener Straße. Einen Ersatz haben die Bullen aber schon an der Angel. Mohamed Simakan wechselt vom AS Saint-Etienne nach Leipzig. "Simakan haben wir noch nicht verkündet, da wollten wir auch unserer Presseabteilung nicht vorgreifen. Das wird dann in den nächsten Tagen hoffentlich passieren", sagte Mintzlaff.