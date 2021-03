"Das Ganze respektvoll für alle beenden": Rangnick-Absage an Schalke endgültig

Ralf Rangnicks Absage an Schalke 04 ist endgültig © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Ralf Rangnicks Berater Marc Kosicke hat gegenüber dem SID bestätigt, dass die Absage an Schalke 04 endgültig sei.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 kann seine leisen Hoffnungen auf einen Sinneswandel beim Wunschkandidaten Ralf Rangnick begraben. "Wir werden sicher nochmal in Ruhe telefonieren, um das Ganze respektvoll für alle zu beenden", teilte dessen Berater Marc Kosicke dem SID mit. Aufsichtsratschef Jens Buchta hatte nach Rangnicks Absage am Samstag angekündigt, am Montag mit Kosicke zu telefonieren, um "noch einmal alle Möglichkeiten auszuloten".