Kunstturnen: Rekordmeisterin Seitz Dritte bei EM-Qualifikation

Frankfurt am Main (SID) - Nach Fehlern am Schwebebalken und am Boden hat die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz bei der ersten von zwei Qualifikationen für die Kunstturn-Europameisterschaften Ende April in Basel nur den dritten Platz belegt. Vor der Stuttgarterin platzierten sich bei einem internen Wettkampf in Frankfurt/Main Kim Bui (ebenfalls Stuttgart) sowie die Chemnitzerin Emma Malewski.