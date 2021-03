Alexander Zverev holt gegen Stefanos Tsitsipas Turniersieg

Erdbeben mitten im Match: So cool reagiert Zverev

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat seinen ersten Turniersieg des Jahres gefeiert. Der Hamburger setzte sich im Finale des ATP-Turniers in Acapulco mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas durch. (SERVICE: Alles zum Tennis)

Für den 23-Jährigen war es der erste Titel seit seinen beiden Erfolgen in Köln im Oktober. Am Vortag musste sein Halbfinale gegen Dominik Koepfer wegen eines Erdbebens unterbrochen werden. (SERVICE: Der Turnierkalender im Tennis)

Zverev feiert mit Sombrero und Mexiko-Trikot

"Es war ein unglaubliches Turnier für mich. Ich bin extrem glücklich mit diesem Titel. Das ist ein Ort, an den ich extrem gerne komme. Ich hoffe, dass ich weiterhin so spielen kann wie hier", sagte Zverev, der den Titel mit Sombrero auf dem Kopf und in einem Trikot der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft feierte.