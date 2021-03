BVB verurteilt rassistische Beleidigungen gegen Bellingham

Jude Bellingham wird nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln in den sozialen Netzwerken rassistisch beschimpft. Der BVB reagiert unmissverständlich.

Bellingham war nach dem 2:2 beim 1. FC Köln am Samstag in den sozialen Netzwerken beschimpft worden. Er hatte dies bei Instagram öffentlich gemacht und die Beleidigungen mit dem Hinweis "Nur ein weiterer Tag in sozialen Medien..." versehen.