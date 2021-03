Basketball, NCAA, March Madness: Wagner und Michigan feiern Sieg

Franz Wagner zieht beim March-Madness-Turnier in die zweite Runde ein. Der Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner trumpft beim Sieg seiner Michigan Wolverines groß auf.

Moritz Wagner spielt aktuell für die Washington Wizards in der NBA - möglicherweise könnte ihm sein jüngerer Bruder bald in die stärkste Liga der Welt folgen.

Denn der 19 Jahre alte Franz Wagner spielt aktuell für die Michigan Wolverines in der NCAA - und feierte mit seinem Team nun den ersten Sieg in der March Madness, dem Turnier um die US-College-Meisterschaft. ( Service: Ergebnisse und Spielplan der NBA )

Gegen die Texas Southern behaupteten sich sich die Wolverines mit 82:66 und zogen somit souverän in die zweite Runde ein. Wagner hatte dabei erheblichen Anteil am Erfolg seines Teams: Der Guard stand 34 der 40 Minuten auf dem Feld, erzielte neun Punkte, neun Rebounds und sechs Assists.

March Madness: Franz Wagner glänzt für Michigan

Mit 42:24 gingen die Wolverines in die Pause, den Vorsprung von rund 20 Punkten hielten sie auch den Großteil der zweiten Hälfte aufrecht, sodass der Sieg von Wagner & Co. nie ernsthaft in Gefahr geriet.