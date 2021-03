Eintracht Frankfurt: Auf den BVB rollt mehr als eine Büffelherde zu

C. Michel

Die Büffelherde hat in Frankfurt vor zwei Jahren Legendenstatus erreicht. Doch die neue Offensivwucht ist noch stärker. Borussia Dortmund sollte gewarnt sein.

Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic haben ihre Gegner in der Saison 2018/19 förmlich überrollt und Woche für Woche die Spiele für Eintracht Frankfurt entschieden.

Am Ende standen bei Haller (15 Tore + 9 Vorlagen), Jovic (17 + 5) und Rebic (6 + 7) 59 Scorerpunkte. Die Eintracht hatte eine Offensivwucht entwickelt, die in der Vereinsgeschichte mit dem "Fußball 2000" aus den 90er Jahren in einem Atemzug genannt wurde und Legendenstatus erlangt hatte. Auf eine schnelle Wiederholung nach den Abgängen der drei Superstars hätten wohl nur die wenigsten gewettet.