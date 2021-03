Boxen: Adam Deines verliert WM-Kampf gegen Beterbijew

Boxer Adam Deines geht im WM-Kampf gegen Artur Beterbijew in der zehnten Runde K.o.. Der Titeltraum ist damit vorerst ausgeträumt.

Der 30 Jahre alte Underdog aus Magdeburg verlor am Samstagabend in Moskau gegen den IBF- und WBC-Champion Artur Beterbijew (Russland) trotz einer guten Leistung durch technischen K.o. in der zehnten Runde.