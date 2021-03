1. FC Köln: Gisdol rettet sich durch Remis gegen BVB zum vierten Mal

In diesen Gesprächen stellte sich Heldt grundsätzlich vor Gisdol und verteidigte den Coach, dessen Vertrag er ja einst vorzeitig (ohne Not) bis 2023 verlängerte. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Gisdol, das Stehaufmännchen

Hat sich Gisdol zum vierten Mal – nach dem 2:1 in Dortmund, dem beherzten 0:0 gegen Hertha BSC und dem Last-Minute-2:1 bei Schalke 04 - gerettet? Es scheint so. ( Service: Ergebnisse und Spielplan )

Am Samstag gegen den BVB coachte Gisdol sehr aktiv. Mitte der ersten Hälfte nahm er Jorge Meré, der gegen Erling Haaland völlig überfordert war, zur Seite, tätschelte ihn und sprach mit ihm. Auf SPORT1 -Nachfrage, was er zu Meré gesagt habe, erklärte Gisdol: "Es ging darum, dass wir nicht im Eins-gegen-Eins gegen Haaland stehen, sondern ihn im Sandwich verteidigen und doppeln. Es ging darum, dass wir eine gute Absicherung gegen ihn haben."

In der 63. Minute rief er seinem Kapitän Jonas Hector zu: "Jonas, wir müssen gucken, dass wir wieder mehr Ordnung in unser Spiel gegen den Ball bekommen, klarer spielen. Sauberer." In der Schlussphase forderte Gisdol von seinen Abwehrspielern: "Innen zu! Kompakt stehen. Innen zu!"

Spieler zeigen sich unbeeindruckt

Auch die Spieler scheint die Trainerdiskussion nicht zu beeindrucken. Marius Wolf erklärte: "Das beeinflusst uns als Spieler fast gar nicht. Wir haben Matchplan vom Trainer, den wir zu 100 Prozent. Am Ende sind wir die, die es regeln können. Wir sind in der Pflicht!"

Auf SPORT1 -Frage, wie er die Rückendeckung der Bosse in den letzten Tagen wahrgenommen hat, erklärt er: "Diese Dinge musst du als Trainer ausblenden, das haben wir gemacht. Mehr gibt es von mir nicht zu sagen." Auch Rafael Czichos zeigte sich nicht beunruhigt. "Wenn man so eine Saison spielt, mit vielen Tiefen, dann ist das sicher nicht ganz unnormal, dass das diskutiert wird. Ich glaube, wir haben die Antwort auf Platz gegeben."

Zukunft über den Sommer hinaus unwahrscheinlich

Für den Moment scheint es so, als habe sich Gisdol zum vierten Mal in dieser Saison gerettet. Mit Blick auf die Länderspielpause und die dann "acht knallharten Spiele", sagte er: "Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Luft holen. In der Pause wollen wir intern Dinge testen mit Spielern, die nicht so viel gespielt haben. Es wartet ein richtig anstrengendes Programm auf uns."