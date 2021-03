Borussia Dortmund, Haaland sauer auf den BVB nach 2:2 beim 1. FC Köln

Terzic spricht von "Rückschlag"

Genau das macht Haaland so wütend. Der 20-jährige Top-Stürmer will nämlich auch in der nächsten Saison unbedingt auf der ganz großen Bühne spielen – und das (eigentlich) am liebsten mit dem BVB. Bei Nicht-Erreichen der Königsklasse schwinden die Chancen auf einen Haaland-Verbleib allerdings, wenngleich der Stürmer erst im Sommer 2022 eine Ausstiegsklausel hat. Die europäischen Top-Klubs stehen längst Schlange.

Haaland machte am Samstag in Köln mal wieder ein Klasse-Spiel, brachte seine Farben erst mit Wucht und Wille früh in Führung (3.) und erzielte zudem kurz vor Schluss das rettende 2:2 (90.). Während des Spiels, auch nach dem Rückstand, pushte er seine Nebenleute immer wieder. "Come on guys", rief er, "keep pushing." Und: "We need to do more!"