Volleyball Frauen-Bundesliga: Dresden und Potsdam im Halbfinale

Die Bundesliga-Saison der Volleyballerinen nähert sich so langsam aber sicher dem Ende. Während die Roten Raben Vilsbiburg aufgrund eines erneuten 1:3 bereits im Viertelfinale der Playoffs am SC Potsdam scheiterten, zog der Dresdner SC ins Halbfinale ein. ( Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen )

Gegen die Ladies in Black Aachen setzten sich die Dresdnerinnen im "Best of three" bereits nach zwei Spielen durch. Das zweite Spiel gewann Dresden zuhause mit 3:2 (25:17, 25:20, 19:25, 23:25, 17:15). Das erste Spiel hatte der Vorrundensieger am Mittwoch mit 3:1 in Aachen gewonnen.