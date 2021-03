FC Bayern: Lewandowski und Müller glänzen gegen VfB - Flick schwärmt

Bayern-Gala in Unterzahl versetzt Flick ins Schwärmen

"Ich muss meiner Mannschaft einfach ein Riesen-Kompliment machen. Sie hat nach dem Platzverweis, der berechtigt war, defensiv sehr gut gearbeitet, als Team die Räume sehr eng gemacht und es in Ballbesitz gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht", schwärmte Flick. "Wie die Tore herausgespielt wurden, war einfach herausragend."

Flick muss seinen Antreiber Müller bremsen

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? SPORT1 zeigt die Torjägerliste © Imago

Eigentlich wollte Flick Kimmichs Fehlen mit David Alaba kompensieren, der vom Abwehrzentrum auf die Sechs rückte. Doch nach Davies' Platzverweis wurde Alaba als Linksverteidiger gebraucht. Müller rückte dafür vom zentralen Mittelfeld etwas weiter zurück an die Seite von Leon Goretzka. Mit zwei Torvorlagen brachte Müller aber auch in etwas defensiverer Rolle seine Offensivqualitäten ein.

Lewandowski und Müller glänzen - "brutale Qualität und Präzision"

Sperren zwingen Flick in Leipzig zum Umbau der Abwehr

Mit vier Punkten Vorsprung vor RB Leipzig gehen die Bayern in die Länderspielpause, ehe dann am Ostersamstag beim Verfolger das Spitzenspiel ansteht. Da nicht nur Davies wegen seiner Roten Karte, sondern auch Jérôme Boateng wegen seiner fünften Gelben Karte fehlen wird, muss Flick dann allerdings seine Abwehr umbauen.

"Bei Jérôme ist es natürlich ärgerlich, aber wir haben heute auch die Abwehr umstellen müssen und es hat gut funktioniert", sagte Flick. Erstmals seit dem 1:0 bei Hertha BSC Anfang Februar bleiben die Bayern in der Bundesliga mal wieder ohne Gegentor, zum insgesamt erst sechsten Mal in dieser Saison. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

In Leipzig wartet allerdings die nächste schwere Prüfung auf die Bayern, im Hinspiel gab es ein spektakuläres 3:3. Mit einem Sieg würden die Bayern auf sieben Punkte davonziehen, der neunte Meistertitel in Serie wäre ihnen dann wohl kaum noch zu nehmen. ( Die Tabelle der Bundesliga )

So weit wollte Flick unmittelbar nach dem Spiel aber noch nicht nach vorne blicken. "Das muss man mir wirklich mal zugestehen: Heute ist die Freude, dass wir die elf Wochen mit 18 Spielen mit so einem Ergebnis und so einem Sieg beendet haben", sagte der 56-Jährige, der zunächst seinen Spielern und seinem Staff auch ein paar freie Tage zum Durchschnaufen gönnen will. "Dann wird im Verlauf der Woche natürlich Leipzig eher in den Blickpunkt rücken. Und dass wir gut vorbereitet sind für das Spiel in Leipzig."