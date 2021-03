Kinsinger sichert deutschen Ringern siebtes Olympia-Ticket

Etienne Kinsinger hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) das siebte Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio beschert. Der 24-Jährige zog bei der Olympia-Qualifikation in Budapest im griechisch-römischen Stil in der Klasse bis 60 kg ins Finale am Sonntag ein. Zuvor hatte sich bereits Freistilringer Gennadij Cudinovic (bis 125 kg) für Olympia qualifiziert.