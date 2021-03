easycredit BBL: MHP Riesen Ludwigsburg mit mühsamem Sieg

Die MHP Riesen Ludwigsburg finden in der BBL in die Erfolgsspur zurück © Imago

Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg vermeidet in der easycredit BBL die zweite Niederlage in Folge. Gegen Ulm gelingt ein mühsamer Sieg.

Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg hat in der easycredit Basketball-Bundesliga mit viel Mühe in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Im Derby bei ratiopharm Ulm gewann die Riesen 83:77 (33:39) und vermieden die zweite Pleite in Folge, nachdem sie bis zur Niederlage gegen Crailsheim in der Vorwoche 18 Spiele in Serie gewonnen hatten. (Service: Tabelle der BBL)