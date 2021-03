Schalke 04: Jens Buchta und Jörg Grabosch über Absage von Ralf Rangnick

Die Absage von Ralf Rangnick als neuer Sport-Vorstand hat die Schalke-Gemeinschaft schwer getroffen - schließlich setzten viele Anhänger ihre Hoffnungen in den früheren S04-Trainer.

Auch Frank Haberzettel, Sprecher der "Pro-Rangnick-Gruppe", die den 62-Jährigen am Aufsichtsrat vorbei kontaktiert hatte, konnte die Enttäuschung nicht verbergen.

"Das ist total traurig und bedauerlich", sagte Haberzettel bei SPORT1: "Wir haben dem Verein nach den Gesprächen am Mittwoch (Aussprache der Gruppe mit Buchta, Anm. d. R.) nochmal unsere Unterstützung angeboten. Leider hat der Aufsichtsrat unsere Unterstützung nicht in Anspruch genommen. Wir sind traurig, dass wir nicht aktiv helfen können. Wir müssen die Lage jetzt analysieren. Ralf Rangnick bleibt unverändert die beste Lösung für Schalke in dieser schwierigen Situation."