Benzema hält Real im Titelrennen

Dank Torgarant Karim Benzema bleibt der spanische Fußball-Meister Real Madrid im Rennen um die erfolgreiche Titelverteidigung. Der 33-Jährige erzielte beim 3:1 (2:1)-Auswärtssieg gegen Celta Vigo seinen zweiten Doppelpack in Folge und traf somit in seinem fünften Ligaspiel in Serie.