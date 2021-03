Volleyball: Titelverteidiger Berlin droht das Aus

Berlin könnte an der Titelverteidigung scheitern © FIRO/FIRO/SID

Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys steht im Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga vor dem Aus. Die Berliner verloren das erste Spiel der best-of-three-Serie bei den Powervolleys Düren mit 1:3 (17:25, 18:25, 25:20, 21:25). Damit hat Düren in der zweiten Begegnung am Mittwoch in der Hauptstadt den ersten Matchball im Kampf um den Finaleinzug.