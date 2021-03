Volleyball, Playoffs: Berlin Recycling Volleys unterliegen Düren und vor Aus

Die Volleyballer der Berlin Recycling Volleys patzen in den Playoffs bei den Powervolleys Düren. Der Titelverteidiger steht damit bereits mit dem Rücken zur Wand.

Damit hat Düren um den frühere Nationalmannschaftskapitän Björn Andrae in der zweiten Begegnung am Mittwoch in der Hauptstadt den ersten Matchball im Kampf um den Finaleinzug. (SERVICE: Tabelle Bundesliga Männer)