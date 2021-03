DFB: Joachim Löw spricht über Thomas Müller, Hansi Flick und Zukunftsplan

Löw glaubt nicht an EM in zwölf Ländern

Auch zur Europameisterschaft im kommenden Sommer bezog Löw Stellung. "So wie sich die ganze Geschichte im Moment entwickelt, muss ich ehrlicherweise sagen, ist es nicht so einfach vorstellbar, dass die EM so stattfinden kann. Ich weiß natürlich auch aus Quellen, dass ein Plan B vorherrscht, das möglicherweise in einem Land auszutragen", sagte der DFB-Coach.