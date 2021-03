FC Bayern, Robert Lewandowski schockt den VfB Stuttgart und Thomas Hitzlsperger

In der 18., in der 23. und in der 39. Spielminute traf der Pole - für seine Gegenspieler wohl kaum zu fassen.

Hitzlsperger huldigt Lewandowski

"Wenn man Lewandowski als Neutraler sieht, dann macht das einfach nur Spaß. Mir macht es allerdings keinen Spaß", sagte der 39-Jährige in der Halbzeitpause bei Sky - um dann in eine wahre Huldigung des Weltfußballers überzugehen:

Lewandowski ist "sehr stolz"

"Es freut mich, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. In den ersten zehn Minuten nach der Roten Karte sind wir aufgewacht", analysierte Lewy: "Es war eine Challenge für uns und nach dem ersten Tor wollten wir weiter nach vorne spielen. Wir hatten mehr freie Räume und konnten vier Tore in der ersten Halbzeit zu spielen."