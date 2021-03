WWE Fastlane 2021: Match-Card, TV, Live-Stream

WWE Fastlane 2021 - die Matches:

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Daniel Bryan

WWE Women's Tag Team Title Match: Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Bianca Belair & Sasha Banks

WWE Intercontinental Title Match: Big E (c) vs. Apollo Crews

WWE United States Title Match: Riddle (c) vs. Mustafa Ali

Drew McIntyre vs. Sheamus

Braun Strowman vs. Shane McMahon

Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins

Alexa Bliss vs. Randy Orton