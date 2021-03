Sandhausen vergibt Punktgewinn in Aue

In Aue überraschte Sandhausen in den ersten 45 Minuten, denn die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga spielte unerwartet forsch. Der letzte und einzige Auswärtssieg wurde am 6. Dezember (3:2 in Würzburg) erzielt. Nun folgte die achte Pleite in Auswärtsspielen in Folge, in Aue konnte dieser Trend nicht gestoppt werden.