Braunschweig verpasst gegen Lilien den Befreiungsschlag

Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga im Abstiegskampf einen Befreiungsschlag verpasst.

Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga im Abstiegskampf einen Befreiungsschlag verpasst. Gegen Darmstadt 98 mussten sich die Niedersachsen mit einem 1:1 (1:1) zufriedengeben. Mit 26 Punkten belegt die Eintracht den 15. Tabellenplatz.

Victor Palsson (13.) hatte die Lilien in Führung gebracht, Nick Proschwitz (17., Foulelfmeter) glich aus. Allerdings scheiterte Proschwitz in der 25. Minute mit einem Handelfmeter an Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen und verpasste den 2:1-Führungstreffer.