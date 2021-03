Ski Alpin: Große Kugel für Vlhova, kleine für Liensberger

Petra Vlhova steht als erste Skirennläuferin aus der Slowakei als Siegerin des Gesamtweltcups fest. Nach ihrem sechsten Rang beim letzten Slalom der Saison im Rahmen des Weltcup-Finales in Lenzerheide/Schweiz liegt die 25-Jährige vor dem abschließenden Riesenslalom am Sonntag uneinholbare 136 Punkte vor Lara Gut-Behrami (Schweiz). Die Doppelweltmeisterin war nach der Absage der Abfahrt und des Super-G im Slalom nicht am Start.