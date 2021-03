Schröder sieht Zukunft bei den Lakers - und wartet ab

Schröders Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Ein erstes Angebot der Lakers lehnte der Braunschweiger im Dezember ab. "In acht Jahren hatte ich nie die Zeit, mich im Sommer hinzusetzen und die Optionen anzuschauen", sagte Schröder. Er könne unterschreiben oder eben noch warten. "Am Ende des Tages ist es so, dass ich für lange Zeit ein Laker sein will. Ich möchte nur, dass es fair ist." Es bleibt die Chance, den Markt zu testen.