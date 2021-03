Bundesliga heute: TSG Hoffenheim - FSV Mainz live im TV, Stream, Ticker

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag will Svensson nicht auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. "Es ist mir lieber, unser eigenes Spiel zu gewinnen. Dann ist mir egal, was die Konkurrenten davor oder danach machen", sagte der Däne. Es sei wichtig, "ein Ausrufezeichen für uns selbst zu geben."