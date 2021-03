Kombination: Großer Rückstand für Geiger und Frenzel

Manuel Faißt startet als bester Deutscher in die Loipe © AFP/APA/SID/BARBARA GINDL

Die deutschen Kombinierer müssen beim Weltcupfinale in Klingenthal einen großen Rückstand nach dem Springen aufholen. Der norwegische Dominator Jarl Magnus Riiber landete bei guten Windverhältnissen auf 143,0 m und geht als Führender in den Langlauf über 10 km (14.45 Uhr/ARD). Als bester DSV-Athlet im ersten Wettkampf nach der WM geht Manuel Faißt (136,5 m/+40 Sekunden) als Sechster in die Loipe.