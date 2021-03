André Silva: Das sind die Vorbilder des Eintracht-Torjägers

André Silva erlebt bei Eintracht Frankfurt gerade eine seiner besten Phasen der Karriere. In einem Interview verrät der Torjäger nun seine sportlichen Vorbilder.

Schon in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit war der Portugiese der beste Torschütze bei den Hessen. In dieser Saison setzt der Mittelstürmer noch einen drauf: nur Bayerns Robert Lewandowski (32) hat in der gesamten Liga mehr Treffer als Silva (19) erzielt. (Service: Spielplan/Ergebnisse der Bundesliga)