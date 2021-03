Bundesliga: 1. FC Köln - BVB 2:2 - Haaland rettet Dortmund im Gisdol-Endspiel

Köln-Trainer Markus Gisdol hat den Sieg in dem als persönliches Endspiel für seinen Job geltende Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund knapp verpasst.

Nach einem späten Gegentreffer in der 90. Minute durch Doppelpacker Erling Haaland musste sich der 1. FC Köln trotz einer couragierten Leistung am Ende mit einem 2:2 (1:1) begnügen. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga )

Haaland (3.) brachte Dortmund zwar in Führung, doch durch Ondrej Duda (35., Handelfmeter) und Ismail Jakobs (65.) drehte der FC das Spiel zunächst.

Gisdol-Zukunft bei Köln ungewiss

Durch das Remis konnten sich die auf Rang 14 liegenden Kölner kaum Luft im Abstiegskampf verschaffen, zumal die direkten Abstiegskonkurrenten Hertha und Mainz erst am Sonntag im Einsatz sind. ( SERVICE: Tabelle der Bundesliga )

"Wenn du 2:1 führst, musst du den Sieg nach Hause bringen. Das ärgert einen", sagte Marius Wolf bei Sky . Aber warum liefert der FC erst mit dem Rücken zur Wand bessere Leistungen ab? "Wenn wir es wüssten, würden wir umschalten. So, wie wir uns heute reingeworfen haben, müssten wir es immer machen", forderte Wolf.

Rückschlag für BVB im Kampf um CL-Plätze

Erst in der Schlussphase wachte der BVB wieder auf, erhöhte den Druck und wurde durch den Norweger mit dem späten Ausgleich belohnt.

"In der zweiten Halbzeit waren wir nicht so da, wie wir das wollten. Das ist unerklärlich", sagte BVB-Keeper Marwin Hitz. Nico Schulz ergänzte: "Wir habe es nicht ganz so gut gemacht, wir haben nicht unseren besten Fußball gezeigt."