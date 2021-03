Ski Alpin: Weiter Spannung im Slalom-Weltcup

Weltmeisterin Katharina Liensberger hat beim letzten Slalom der Weltcup-Saison ihre Chancen im Kampf um die kleine Kristallkugel deutlich verbessert. Die Österreicherin liegt beim Finale in Lenzerheide/Schweiz nach dem ersten Lauf in Führung, ihre Konkurrentinnen in der Disziplin-Wertung folgen mit großen Zeitrückständen: Mikaela Shiffrin (USA) ist Dritte (+0,90 Sekunden), Petra Vlhova (Slowakei) liegt auf Rang sechs (+1,84).