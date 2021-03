Roman Abramowitsch erklärt zahlreiche Trainerwechsel beim FC Chelsea

Nur wenige Trainer können sich beim FC Chelsea lange halten. Nun erklärt der Klub-Boss in einem seltenen Interview, warum so häufig gewechselt wird.

In den letzten 18 Jahren hatte der FC Chelsea ganze 15 Trainer. Derzeit steht Thomas Tuchel an der Seitenlinie. Abramowitsch erklärte die häufigen Wechsel auf der Trainerbank so: "Ich finde, wir sind pragmatisch in unseren Entscheidungen. Und wir fühlen uns wohl dabei, die richten Veränderungen zum richtigen Zeitpunkt vorzunehmen, damit wir die Langzeit-Ziele erreichen können."