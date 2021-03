Anzeige

WWE: Aus TV verschwundener Keith Lee gibt Rätsel auf Rätsel um verschwundenen WWE-Star

Die irrste WWE-Aktion des Jahres im Video

M. Hoffmann

Der hoch gehandelte Keith Lee ist zum wiederholten Mal für längere Zeit aus dem TV genommen worden. Rätselhafte Tweets vergrößern das Mysterium.

Sein Aufstieg in den WWE-Hauptkader war mit großen Hoffnungen verbunden. In diesem Jahr allerdings hat Keith Lee bislang alle Pay Per Views der Wrestling-Liga verpasst - und ist seit einigen Wochen auch zum wiederholten Mal unter rätselhaften Umständen aus dem TV-Programm verschwunden.

In dieser Woche hat der 36-Jährige mit einer kryptischen Twitter-Nachricht neue Aufmerksamkeit auf seine Situation gelenkt. Was ist los mit dem Schwergewicht, das eigentlich auf dem Weg schien, ein Topstar zu werden? (Keith Lee im SPORT1-Interview: So half mir der Undertaker)

Anzeige

Keith Lee verpasste Royal Rumble - Freundin hatte Corona

Der 36-Jährige fehlte schon im Januar bei mehreren Ausgaben von Monday Night RAW ohne Erklärung, beim Rumble am 31. Januar war der Grund für sein Fehlen dann offensichtlich: Lees Lebensgefährtin und WWE-Kollegin Reckoning (vorher: Mia Yim) teilte mit, dass sie mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert war (in einem Tweet, den sie mittlerweile gelöscht hat). Auch sie verpasste den Rumble.

Lee kehrte bei der RAW-Ausgabe am 8. Februar mit einem Sieg über Riddle in den Ring zurück, bei No Escape (Elimination Chamber) hätte er dann eigentlich mit Riddle und dem damaligen US Champion Bobby Lashley in den Ring steigen sollen.

Aus diesem Match wurde Lee dann jedoch genommen und durch John Morrison ersetzt, Story-Begründung: die Folgen einer Attacke Lashleys. An Lees Stelle nahm Riddle Lashley den US-Titel ab. Die wahren Gründe der Planänderung? Darüber schweigen sowohl Lee als auch WWE.

Viele Spekulationen kamen deswegen auf: Hat Lee eine eigene, womöglich langwierige Corona-Infektiop erwischt? Hat er eine Gehirnerschütterung erlitten, ein anderer Ausfallgrund, über den WWE in der Regel keine Auskunft gibt? Hat WWE ihn gar fallen gelassen?

WWE-Star schreibt von "schweren Zeiten"

Letzteres wirkt abwegig, trotz der von viel Irritation begleiteten Berichte über Ring-Nachhilfe, die ihm von WWE-Boss Vince McMahon verordnet worden war: Lee war zuletzt spürbar im Aufwind.

Auf keines der Gerüchte um sein Verschwinden ist Lee direkt eingegangen, er legte durch diverse Social-Media-Botschaften jedoch nahe, dass der Grund für seine aktuelle Pause kein erfreulicher ist.

"Schwere Zeiten", schrieb er in der Woche nach No Escape - in dieser Woche wandte er sich mit einer weiteren kryptischen Botschaft an die Fans: "Ich höre viele von euch, sehe eure Botschaften. Denen, die mir treu sind, werde ich eines Tages alles erklären."

Anzeige