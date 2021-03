Ski Alpin: Starker Pinturault vor großem Sieg

Skirennläufer Alexis Pinturault steht unmittelbar vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Der Franzose liegt nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms beim Weltcup-Finale in Lenzerheide nahezu uneinholbar für seinem großen Konkurrenten Marco Odermatt aus der Schweiz in Führung und hat an seinem 30. Geburtstag damit beste Chancen, neben dem Disziplin-Weltcup auch den Gesamtweltcup für sich zu entscheiden.