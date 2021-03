Formel 1: Ralf Schumacher warnt Mick Schumacher vor Nikita Mazepin

Am kommenden Wochenende startet die neue Formel-1-Saison. Bereits jetzt warnt Ralf Schumacher seinen Neffen Mick vor dessen neuem Teamkollegen Nikita Mazepin.

Am kommenden Wochenende startet in Bahrain die neue Formel-1-Saison.

Mit am Start ist dann auch erstmals Mick Schumacher . Der Deutsche bildet mit seinem Teamkollegen Nikita Mazepin bei Haas das Rookie-Duo des Fahrerfeldes . Weil beim US-Team aufgrund der fehlenden Weiterentwicklungen kaum große Erfolge möglich sind, dürfte es dem Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher vor allem darum gehen, sich im teaminternen Duell mit seinem russischen Kollegen durchzusetzen.

"Ich sage immer noch: Mazepin, nebst der großen Unterstützung seines Vaters, hat auch ein gewisses Maß an Talent und sehr gute Vorbereitung", erklärte er bei Sky : "Der ist alles andere als einfach zu bügeln im Team."

Mazepin macht Schumacher Konkurrenz

In der vergangenen Formel-2-Saison wurde der Russe Fünfter, zudem feierte er zwei Saisonsiegen. 2018 wurde er in der GP3-Serie sogar Vizemeister. Schumacher hat mit seinen Titel in der Formel 2 und Formel 3 zwar die größeren Erfolge vorzuweisen, allzu viel dürfte das aber im Hinblick auf die Königsklasse aber nicht bedeuten.