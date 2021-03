Manchester United unterzeichnet Rekordvertrag mit neuem Trikotsponsor Team Viewer

Manchester United hat in der nächsten Saison einen neuen Trikotsponsor © Imago

Wie die Daily Mail berichtet, zahlt der neue Partner den Red Devils satte 275 Millionen Euro - so viel bekam auf der Insel noch kein Team für das Trikot-Sponsoring. Das Unternehmen löst auf der United-Brust den Automobilhersteller Chevrolet ab, der seit 2014 als Hauptsponsor gedient hatte.

Mit der am Freitag verkündeten Kooperation setzte United damit auch in Pandemie-Zeiten neue Maßstäbe, ein ähnlich lukratives Geschäft sei im letzten Jahr nicht über die Bühne gegangen, heißt es in dem Bericht. United-Direktor Richard Arnold sagte: "Wir sind unheimlich stolz, die Partnerschaft mit einem der aufregendsten und dynamischsten Software-Unternehmen der Welt einzugehen."