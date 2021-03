NBA: Brooklyn Nets unterliegen Magic - Dallas Mavericks verlieren

Ganze neun Spiele in Folge kassierten die Orlando Magic in der NBA eine Niederlage. Nun ist der Truppe ausgerechnet gegen das vermeintliche Über-Team Brooklyn Nets ein Sieg gelungen.

Irving gelangen 43 Punkte, dabei traf er 19 seiner 31 Versuche aus dem Feld. 19 Punkte von Superstar-Kollege James Harden und 16 Zähler von Joe Harris waren am Ende aber nicht genug, vor allem weil die Stärke in der Breite fehlte.

"So fühlt es sich an, zu verlieren. Wir wollen uns nicht mehr so oft so fühlen, also werden wir daraus lernen und nach vorne schauen", erklärte Irving nach der Partie.